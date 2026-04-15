鉅亨網新聞中心 2026-04-15 16:40

港股主要指數周三 (15 日) 收漲，市場情緒隨中東局勢緩和而顯著回溫。恒生指數收盤報 26,069.43 點，上漲 0.29%，盤中曾一度重返 26,000 點大關；恒生科技指數盤初一度大漲 2.5%，終場收漲 1.23%；國企指數則收漲 0.54%。

盤面上，權重科技股集體走高，成為拉動大市的主要推手。其中，京東漲幅達 4.56%，阿里巴巴與百度均漲逾 3%，美團與騰訊亦有超過 1% 的漲幅。

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創新藥板塊迎來爆發，主因是國務院辦公廳於 4 月 14 日印發了《關於健全藥品價格形成機制的若干意見》，提出包括優化新藥首發價格機制在內的 14 條措施。此一「2015 年來最強醫藥新政」被視為板塊估值修復的重要催化劑，帶動榮昌生物漲幅超過 9%，三生製藥、康諾亞等表現強勢。

此外，受中東地緣政治風險降低影響，航空旅遊板塊持續回暖，東方航空漲逾 3%。隨著「五一」假期預訂升溫，旅遊股普遍收紅。相比之下，由於國際油價大幅下挫，石油股表現弱勢，中國石油股份跌 3%。鋰電池股同樣走低，贛鋒鋰業跌幅逾 4%，主因是市場邏輯從供應擔憂轉向實際需求不足。