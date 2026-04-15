袁志峰 2026-04-16 04:50

今日推介 - 網易 (9999, $177.7), 目標價 $195, 止損價 $170

1) 股市前景

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周三港股上揚，成交平穩，南向資金轉淨買入。港股短線前景不明朗，假若恒指跌至 25000 點以下，長線投資者可逐步加倉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。中國將於周四公布 3 月份零售、工業增加值及固定投資數據以及首季度經濟增長率，宜關注。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 296 點，早段最多曾漲 344 點至 26217 點，隨後輾轉下滑至收盤，以全日低位收市，收報 25947 點，升 75 點或 0.3%。成交額按日增 4% 至 2456 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 42 億元。泡泡瑪特 (9992)、中芯國際 (981) 及中海油 (883) 錄得 7.8、6.9 及 1.1 億元淨買入。阿里 (9988)、吉利汽車 (175) 及長飛光纖 (6869) 錄得 6.8、5.7 及 5.6 億元淨賣出。4 月以來累積淨賣出約 2 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指升 0.3%，成份股 48 升 40 跌 2 持平。老鋪黃金 (6181) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。信達生物 (1801) 及中生製藥 (1177) 漲逾 5%。石藥集團 (1093) 及中通快遞 (2057) 漲 3%。港鐵 (66)、翰森製藥 (3692) 及國藥控股 (1099) 漲逾 2%。港交所 (388)、招商銀行 (3968) 及泡泡瑪特 (9992) 升逾 1%。新東方 (9901) 及李寧 (2331) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。友邦保險 (1299)、中石油 (857) 及吉利汽車 (175) 跌逾 3%。中國宏橋 (1378)、海底撈 (6862) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%。中海油 (883)、中國平安 (2318) 及安踏體育 (2020) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.2%，收報 4911 點，成份股 24 升 6 跌。大型科技股全線上升，騰訊 (700)、美團 (3690) 及網易 (9999) 漲逾 1%，快手 (1024) 漲逾 2%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 漲逾 3%。京東 (9618) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。騰訊音樂 (1698)、攜程 (9961) 及京東健康 (6618) 漲逾 3%。中芯國際 (981)、阿里健康 (241) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。聯想 (992) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 1%。理想汽車 (2015) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211) 及金蝶國際 (268) 升逾 1%。

板塊方面，大型科技、生物科技、醫藥、線上醫療及航空股跑贏大市，漲幅居前。信達生物 (1801) 及中生製藥 (1177) 升逾 5%。恒瑞醫藥 (1276) 及石藥集團 (1093) 升逾 4% 及 3%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 升逾 3% 及 2%。東方航空 (670) 及中國國航 (753) 升逾 3% 及 2%。

電動車、鋰礦、體育用品及石油股逆市下跌，跌幅居前。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌 5%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 跌逾 4% 及 1%。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌逾 3% 及 1%。

周三上証指數高開 0.3%，早段最多曾漲 0.6%，隨後輾轉下滑，午後最多倒跌 0.1%，收報 4027.21 點，基本持平。深証成指跌 1.0%。科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 24100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

調研公司 IDC 發布《全球季度手機跟蹤報告》初步數據顯示，今年第一季，全球智能手機出貨量 2.9 億部，按年跌 4.1%，終止連升十個季度的增長勢頭。首五大廠商中，三星和蘋果公司在季內仍錄得增長。小米 (1810)、OPPO 和 vivo 損失了部分市場份額。其中，小米全球出貨量 3380 萬部，按年跌 19.1%，居第三位。OPPO 及 vivo 出貨量分別跌 9.9% 及 6.8%，位列第四及第五位。(信報)

4) 個股訊息