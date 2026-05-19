鉅亨網新聞中心 2026-05-19 16:36

港股主要指數周二 (19 日) 反彈，扭轉連續三個交易日的下跌。恒生指數今日高開後維持震盪，最高一度漲近 200 點，最終收盤上漲 122.67 點，漲幅 0.48%，報 25797.85 點。恒生科技指數午後由黑翻紅，收漲 0.26%，報 4857.46 點；國企指數上漲 0.49%。大市全天成交金額為 2721.66 億港元，較上一交易日的 2927.12 億港元略有萎縮。

科網股普遍走強，成為撐起大盤的主力。騰訊控股收漲 2.40%，阿里巴巴與百度集團分別上漲 1.21% 及 1.48%。具體個股中，騰訊音樂大漲 4.96%，嗶哩嗶哩漲超 3%。此外，受 4 月遊戲市場同比增長 11% 的利多刺激，遊戲與影視板塊全天表現活躍，歡喜傳媒大漲近 8%，毛記葵涌漲幅超 5%。

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受石油庫存驟降及全球供應缺口可能達 1400 萬至 1500 萬桶的預期影響，石油股午後表現亮眼，中國海洋石油收漲 2.99%。與此同時，內銀股與中資券商股午後同步拉升，工商銀行漲超 1%，招商證券更是大漲 6.5%，帶動市場情緒明顯回升。機構指出，內銀股受惠於淨息差企穩及南向資金持續追捧，高股息屬性依舊凸顯。

另一方面，黃金與貴美金屬板塊全線走低，紫金礦業下跌近 3%。中信期貨分析認為，地緣政治與高利率預期仍是壓制金價的核心邏輯。特斯拉概念股及造車新勢力亦集體走弱，蔚來跌 4.75%，小鵬與理想汽車跌幅均超過 3%。

今日亮點個股包括腦動極光，受惠於中國首個全植入式腦機接口臨床試驗啟動，股價飆升 34.43%。劍橋科技則因光模組訂單旺盛收漲 13.28%。