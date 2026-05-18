鉅亨網新聞中心 2026-05-18 16:39

港股主要指數周一 (18 日) 震盪走弱，錄得「三連跌」行情。截至收盤，恒生指數下跌 287.55 點，跌幅 1.11%，報 25675.18 點；恒生科技指數下跌 1.95%，報 4844.94 點；國企指數則下跌 1.07%。市場分析指出，美債殖利率飆升使全球風險資產承壓，加上權重科技股表現低迷，令大市持續受壓。

盤面上，受疲軟數據打擊，內房板塊跌幅居前。中國國家統計局數據顯示，1-4 月全國房地產開發投資同比下降 13.7%，遜於市場預期；同時 4 月房價同比跌幅擴大至 3.5%，創 11 個月最大跌幅。其中，龍湖集團大跌逾 7%，中國金茂與富力地產也紛紛下挫。

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交銀國際認為，4 月房地產銷售數據呈現「結構性分化」，二級市場（二手房）需求將持續改善，新房市場則預計保持穩定。中長期而言，該機構看好在銷售端執行力較強的國企開發商，如華潤置地及越秀地產。

燃油車市場掀起降價潮，4 月乘聯分會數據顯示零售銷量同比下滑逾兩成，拖累板塊全線潰敗。理想汽車表現最為慘淡，收盤重挫逾 14%。

權重科技股普遍走弱，網易跌超 2%，騰訊、美團、京東等均錄得跌幅。此外，因航油成本暴漲，三大航空股持續走低。