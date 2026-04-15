鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-15 16:46

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 5 月盤價，煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，中鋼穩步跟上國際鋼價與下游流通行情漲勢，5 月盤價每公噸漲 1,000-1,200 元，循序漸進方式調整、合宜反映鋼廠成本。

國內外鋼價飆 中鋼5月盤價每公噸再漲1000-1200元。(鉅亨網資料照)

中鋼表示，時序邁入第二季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。國際原油價格因中東戰事持續高掛，每桶仍在 100 美元附近，推升海運費與大宗原物料價格上揚，鐵礦砂行情站穩每公噸 100-110 美元區間，冶金煤價格上漲至 230-240 美元。

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各國鋼鐵報價來看，美國 Nucor 鋼廠連續十三週調漲售價，當地熱軋出廠行情創兩年新高，每公噸站上 1,150 美元；歐洲因鋼廠減產與進口配額推動鋼價向上，每公噸突破 820 美元。亞洲鋼廠如寶鋼、越南和發等最新盤價續以漲盤開出。

另，統計自年初以來，亞洲鋼廠熱冷軋產品之國際報價累漲超過每公噸 100-120 美元，國內下游流通行情累計漲幅達每公噸 3,500-4,000 元，國內外鋼市上漲動能持續強勁。

總體經濟方面，美國製造業維持擴張態勢，製造業供應鏈積極回補庫存。歐洲經濟受惠於通膨放緩與融資環境轉鬆，工業生產回穩。中國大陸持續擴大財政支出，並強化振興內需政策。台灣受惠人工智能科技應用持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上，然中東地緣政治衝突未歇，後續發展態勢仍將牽動全球經濟局勢。

世界鋼鐵協會 worldsteel 於 4 月 14 日公布最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求 17.241 億公噸，年增 0.3%，明年需求將達 17.62 億公噸，年增 2.2%，增加近 3 千 8 百萬公噸，反映鋼鐵業已進入復甦週期。