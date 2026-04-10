鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-10 17:14

中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收，受惠工作日數較多，加上鋼價築底回升，以及季節性因素讓用鋼需求回歸正常，月營收 286.22 億元，月增 16.7%、年減 2.3%。

中鋼3月營收月增16% 鋼價築底回升需求估續增。(鉅亨網資料照)

累計前 3 月營收 791.61 億元，年減 4.8%，中鋼表示，因歐美市場用鋼需求持續增長，中國政府落實鋼材出口管制，加上中東戰火，推升各項成本，亞洲各大鋼廠相繼調漲鋼價，預估未來鋼材需求將持續攀升。

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中鋼說明，3 月集團出貨 90.7 萬噸，較目標 90.5 萬噸多 0.2 萬噸，中鋼出貨 66.8 萬噸，較目標 67.5 萬噸少 0.7 萬噸；中龍出貨 23.9 萬噸，較目標 23 萬噸多 0.9 萬噸。

內外銷方面，中鋼集團 3 月內銷出貨合計 59.3 萬噸，較目標 53.2 萬噸多 6.1 萬噸，主因進口料減少，市場庫存偏低，出現補庫需求；外銷則因中東戰事，部分外銷船運停滯，31.4 萬噸，較目標 37.3 萬噸少約 5.9 萬噸。

為迎合產品環境資訊揭露趨勢，中鋼旗下棒線、電鍍鋅及熱軋酸洗鋼捲等 3 項重點產品近日通過兩大國際平台 EPD 認證，展現接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型的成果，力助下游客戶提升國際綠色競爭力。