鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-27 18:10

中鋼 (2002-TW) 股東會出爐，雖然去年受到全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈、公司營運績效面臨前所未有的壓力，仍配發股利並規劃致贈股東紀念品「統一超商 50 元商品卡」。

136萬股民看過來 中鋼股東會紀念品發「50元商品卡」。(鉅亨網資料照)

中鋼去年受到鋼市低迷影響，營收 3171.55 億元，年減 12%、稅後淨損 44.49 億元，每股虧損 0.29 元，為公司 47 年來首次虧損；不過，董事會仍決議，普通股每股配息 0.15 元、特別股每股配息 1.4 元。

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中鋼目前股東人數約 136.88 萬人，中鋼表示，雖然短期營運承壓，然為感謝股東長期的支持與信任，今年仍配息致贈股東紀念品，期盼與各位股東繼續並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光，中鋼預計 5 月 22 日於小港廠區召開股東會。