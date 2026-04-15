鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 18:54

滙豐集團在年度「滙豐全球投資峰會」前夕發布最新獨立調查報告。結果顯示，在全球經濟波動趨於常態化的背景下，國際企業領袖與機構投資人正積極調整策略，將亞洲市場與人工智慧 (AI) 視為未來成長的核心動力。

滙豐全球調查：看好AI與亞洲成長引擎 93%企業投資人將加碼跨境投資。(圖/滙豐銀行)

調查指出，高達 93% 的受訪者計畫在未來五年內增加跨境貿易或投資，且 88% 已因應市場波動重新調整資本配置，顯示企業正從過去的被動應對，轉向更具韌性且長期的策略布局。這項調查於 3 月中旬進行，訪問 10 個市場、共 3000 位國際企業與機構投資人。

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調查顯示，AI 科技已與「市場需求」並列為影響國際擴張的最重要因素。51% 的受訪者表示，在決定增加對特定市場的曝險時，該地區是否具備完善的 AI 與數據基礎設施，以及具吸引力的能源成本，是其首要考慮條件。

有 56% 的受訪者看好 AI 提升生產力，更有 32% 預期 AI 在三年後將從根本上重塑其核心商業模式，改變價值的創造方式。49% 的機構投資人明確表示，2026 年的首要策略是提高對 AI 與科技相關主題的參與。

報告強調，全球化正轉向區域化發展，41% 的決策者認為，未來五年內，中國大陸在經濟關係上的成長幅度將居全球之冠。91% 的組織預期資金與貿易流將更集中於區域網絡，特別是在中東地區，阿聯酋與沙烏地阿拉伯的企業正加速供應鏈重整。

儘管亞洲地位提升，歐洲大陸 (38%) 與英國 (38%) 仍被視為未來五年的關鍵經濟市場。

面對不確定的全球環境，受訪者展現出更強的風險承擔意願與策略耐性，53% 的受訪者表示，相較三年前，他們的投資期限已拉長，尤以中國 (78%)、英國(69%) 及美國 (68%) 最為明顯。

高達 87% 的領袖更願意承擔經審慎評估後的風險，89% 正主動增加在高成長市場的資本部署。