鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-30 16:50

中鋼 (2002-TW) 今 (30) 日公告 2 月自結損益，稅前虧損 4.87 億元，較前月擴大；累計前 2 月稅前虧損 5.73 億元；中鋼表示，雖然國際鋼價漲勢持續走強，但煉鋼成本持續攀高，鋼市整體表現呈現穩中求進態勢。

中鋼 2 月營收 245.2 億元，月減 5.8%、年減 12.9%，營業淨損 2.5 億元；累計前 2 月營收 505.39 億元，年減 6.2%，營業淨損 3.23 億元；中鋼說明，2 月鋼鐵銷售單價及單位毛利較前月減少，加上礦業投資獲配股利減少，影響整體獲利表現。

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展望後續，中鋼表示，歐美日等主要經濟體製造業恢復擴張態勢，企業投資與消費動能持續回溫，中國大陸兩會決議擴大財政支出並強化內需；國內在人工智能科技應用與出口表現強勁，傳統產業外銷接單亦見回溫。

此外，中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，前 2 月粗鋼產量同比減少約 3.6%，供應面轉趨緊俏下，亦對鋼市帶來正面消息。