以黎代表在美國直接談判！英法西等17國外長聯合聲明：雙方應抓住美伊停火契機

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 10:40

英國、法國與西班牙等 17 國外長周二 (14 日) 就黎巴嫩局勢發表聯合聲明，對以色列和黎巴嫩政府代表直接談判表示歡迎，呼籲雙方把握機遇。

以黎代表在美國直接談判！英法西等17國發聯合聲明：雙方應抓住美伊停火契機 (圖:shutterstock)

自美伊停火以來，以色列繼續攻擊黎巴嫩。美以聲稱「黎巴嫩不在協議停火範圍內」， 而伊朗和斡旋方巴基斯坦所言相反。

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在國際社會敦促下，以黎兩國代表周二在美國首都華盛頓特區舉行會談，以國則拒絕與黎巴嫩真主黨討論停火。

美國國務院在黎巴嫩、以色列和美國當天舉行三方會談後表示，與會方一致同意，將在黎以雙方商定的時間和地點正式啟動兩國直接談判。

當天會談持續兩個小時，與會人員包括美國國務卿盧比歐、美駐黎大使蜜雪兒 · 伊薩以及黎以兩國駐美大使。美方稱這是自 1993 年以來，黎以政府間首次舉行重要高級別接觸。

英法等國外長在聲明中表示，黎巴嫩應被納入緩和地區局勢的努力當中，以黎直接談判將為實現地區持久安全「鋪平道路」。 各方應立即緩和緊張局勢，抓住美伊停火契機。

聲明也譴責黎巴嫩真主黨對以色列的襲擊，敦促其立即停止，而以色列上周三 (8 日) 對黎巴嫩發動的大規模空襲亦遭譴責。

聲明中強調平民和民用設施必須依據國際人道主義法得到保護，而以軍針對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊 (聯黎部隊) 的攻擊，同時對黎巴嫩政府和人民表達聲援與支援。