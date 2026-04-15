鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 19:04

美伊本周可望重啟新一輪談判，台北股匯今 (15) 日持續上演雙漲走勢，大盤一度站上 3 萬 7 大關，但股匯漲勢逐漸收斂，新台幣兌美元終場收在 31.65 元，升值 4 分，為連 3 升，續創 1 個多月新高，台北與元太外匯總成交值放大至 23.255 億美元。

〈台幣〉美伊可望重啟談判 股匯齊揚續創1個多月新高。(圖：shutterstock)

台股已連續第 7 個交易日走揚，熱錢同步回流，外資今天買超台股 557 億元，並同步匯入，新台幣兌美元今天開盤價為 31.65 元，盤中最高 31.612 元，但美元買盤伺機進場壓抑升幅，終場收在 31.65 元、升值 4 分，匯市激情程度不似股市熱絡。

‌



觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數持續下跌，新台幣升值 0.13%，日元及韓元均升值 0.09%，新加坡幣小升 0.06%，人民幣則小貶 0.03%。

美股四大指數齊揚，費半已經連 5 日創新高，激勵加權指數同步走強，盤中一度衝上 37064.16 點，大漲 768.04 點，終場雖以 36722.14 點作收，上漲 426.02 點，盤中與收盤雙雙寫下歷史新高。台積電也以 2080 元新天價作收，市值高達 53.94 兆元。