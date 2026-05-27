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盤後速報 - 維田(6570)次交易(28)日除息1.1元，參考價58.1元

鉅亨網新聞中心

維田(6570-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

首日參考價為58.1元，相較今日收盤價59.20元，息值合計為1.1元，股息殖利率1.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/28 59.20 1.1 1.86% 0.0
2025/05/27 42.55 1.5 3.53% 0.0
2024/05/29 56.2 2.6 4.63% 0.0
2023/06/29 71.4 3.9337 5.51% 0.0
2022/06/22 41.5 3.0 7.23% 0.0


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