盤後速報 - 維田(6570)次交易(28)日除息1.1元，參考價58.1元
鉅亨網新聞中心
維田(6570-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
首日參考價為58.1元，相較今日收盤價59.20元，息值合計為1.1元，股息殖利率1.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/28
|59.20
|1.1
|1.86%
|0.0
|2025/05/27
|42.55
|1.5
|3.53%
|0.0
|2024/05/29
|56.2
|2.6
|4.63%
|0.0
|2023/06/29
|71.4
|3.9337
|5.51%
|0.0
|2022/06/22
|41.5
|3.0
|7.23%
|0.0
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