盤後速報 - 昇佳電子(6732)次交易(28)日除息5.5元，參考價177.5元
鉅亨網新聞中心
昇佳電子(6732-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
首日參考價為177.5元，相較今日收盤價183.00元，息值合計為5.5元，股息殖利率3.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/28
|183.00
|5.5
|3.01%
|0.0
|2025/04/17
|189.5
|10.0
|5.28%
|0.0
|2024/04/18
|377.0
|12.5
|3.32%
|0.0
|2023/04/13
|391.5
|15.0
|3.83%
|0.0
|2022/04/21
|407.0
|30.0
|7.37%
|0.0
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