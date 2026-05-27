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盤後速報 - 昇佳電子(6732)次交易(28)日除息5.5元，參考價177.5元

鉅亨網新聞中心

昇佳電子(6732-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

首日參考價為177.5元，相較今日收盤價183.00元，息值合計為5.5元，股息殖利率3.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/28 183.00 5.5 3.01% 0.0
2025/04/17 189.5 10.0 5.28% 0.0
2024/04/18 377.0 12.5 3.32% 0.0
2023/04/13 391.5 15.0 3.83% 0.0
2022/04/21 407.0 30.0 7.37% 0.0


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