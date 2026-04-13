鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國川普 12 日宣布將封鎖荷莫茲海峽，自台灣時間今 (13) 晚 10 時起封鎖，將限制所有進出伊朗港口的船舶，刺激國際油價漲逾 7%，包括布蘭特原油、西德州期貨每桶油價再次超過 100 美元，塑化股盤中堅挺上揚，台化 (1326-TW)、台塑 (1301-TW) 開高走高，盤中一度亮燈漲停，國喬 (1312-TW)、台塑化 (6505-TW)、華夏 (1305-TW)、南亞 (1303-TW) 也一度大漲半根停板。
據媒體報載，美國對所有進出伊朗港口的海上交通實施全面封鎖，此舉等同於切斷全球能源命脈之一的荷姆茲海峽，也立即引發國際社會的高度警戒，這項封鎖措施適於所有進出伊朗港口與沿海地區的船隻，包括伊朗在阿拉伯灣與阿曼灣所有港口。
在題材面加持下，加上台塑四寶公告 3 月營收繳出年月雙增，4 間公司合併營收總計 1,415.71 億元、年增 11.8%，加上四寶首季獲利亮眼下，今日四寶股價齊揚。
台聚 (1305-TW) 集團也因美伊衝突催化國際油價、塑化原料報價連動股價攀揚，加上 3 月工作天數回復，如華夏、台達化 (1309-TW)、台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 漲幅皆超過半根停板。
其他二線塑化族群如地球 (1324-TW)、北基 (8927-TW)、永裕 (1323-TW)、中石化 (1314-TW) 也強勢表態上揚。
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