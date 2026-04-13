據媒體報載，美國對所有進出伊朗港口的海上交通實施全面封鎖，此舉等同於切斷全球能源命脈之一的荷姆茲海峽，也立即引發國際社會的高度警戒，這項封鎖措施適於所有進出伊朗港口與沿海地區的船隻，包括伊朗在阿拉伯灣與阿曼灣所有港口。