鉅亨網新聞中心 2026-04-15 19:20

隨著中東局勢劇烈震盪，全球第三大石油進口國印度正深陷一場空前的能源與經濟危機。根據最新的報導顯示，印度雖然在戰略上日益向美國靠攏，但華盛頓的政策卻頻頻對印度的能源安全造成損害，使其在平衡自身需求與美國期望之間面臨巨大挑戰。

中東封鎖與制裁夾擊下 印度能源安全面臨「30天儲備」嚴苛考驗(圖:shtterstock)

在外交談判破裂後，美國為了向伊朗施壓，於周一 (13 日) 開始封鎖荷姆茲海峽這一全球關鍵的石油咽喉。這項舉措對印度造成了致命打擊，因為印度超過 85% 的原油需求依賴進口 (約每日 550 萬桶)，而其中每日約 300 萬桶原油原先是經由該海峽運輸的。

‌



雪上加霜的是，印度才剛在日前迎來 7 年來首批伊朗原油進口，試圖緩解因中東衝突帶來的能源短缺，卻立即遭到美國封鎖行動的阻斷。能源情報公司 XAnalysts 首席分析師 Mukesh Sahdev 指出，印度正同時失去伊朗與俄羅斯的供應，面臨極其嚴重的「供應緊縮」。

儲備懸殊：中國有 300 天，印度僅有 30 天

除了伊朗管道受阻，美國對俄羅斯原油採購的豁免令已於 4 月 11 日到期。此前，印度在 3 月份曾利用短暫的豁免權，每日採購 150 萬桶俄羅斯原油以穩定市場。然而，隨著豁免結束，印度再次失去了一個關鍵的替代供應來源。

沃格爾集團 (Vogel Group) 管理合夥人 Samir Kapadia 形容，印度政府目前就像坐在「蹺蹺板」上，竭力在平衡美國的戰略期望與國內的能源需求，且目前看來「沒有任何輕鬆的脫身之策」。

專家進一步警示，印度應對長期供應衝擊的能力極其脆弱。與擁有約 300 天石油儲備量的中國相比，印度的石油儲備量僅約 1.6 億桶，換算下來僅能提供約 30 天的緩衝期。這種儲備上的巨大差距，使得印度在面對持續性的中東衝突時，幾乎沒有試錯的空間。

戰略自主的挑戰

能源成本的飆升已開始侵蝕印度的經濟增長。匯豐銀行 (HSBC) 數據顯示，印度私營部門的經濟活動在今年 3 月已放緩至 2022 年 10 月以來最低。印度財政部也發出預警，原定 7.0% 至 7.4% 的財年增長預測，由於能源成本上升與供應鏈中斷，目前面臨「相當大的下行」風險。

儘管印度長期宣稱維持「戰略自主」，但華盛頓近年來的行動正日益壓縮其操作空間。美國不僅曾對印度商品加徵 25% 關稅，還指責其採購俄羅斯原油是間接資助戰爭。