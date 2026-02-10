IMF總裁：美元近期走弱 不影響全球地位
鉅亨網編譯陳又嘉
據《Investing.com》報導，國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，儘管美元近期走弱，美元仍可能維持其在全球金融體系中的主導地位。
喬治艾娃周一 (9 日) 接受彭博電視專訪時指出，「我們不應該因為短期的匯率波動就過度解讀，我不認為美元的角色在短期內會出現變化。」
她強調，多項因素仍支撐美元在國際貨幣體系中的重要性，包括「美國資本市場的深度與流動性、經濟規模，以及美國的創業精神」。
IMF 總裁是在沙烏地阿拉伯綠洲城鎮 Al-Ula 出席一場聚焦新興市場的會議期間，發表上述評論。
喬治艾娃也指出，美元走弱其實有助於不少新興市場經濟體，因為可降低其外債負擔。她解釋道，「以美元借款的國家，現在需要償還的金額會減少，這也有助於緩解其外債利息支付壓力。」
在她發言的同一天，彭博報導指出，中國監管機構建議金融機構降低美國公債的持有比重，理由是對集中風險與市場波動的疑慮。
