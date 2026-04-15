安全審查嚇退學子！美媒示警：美赴陸留學生已不到2000人 「中國通」陷斷層危機

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 11:10

最新數據顯示，美國學生赴中國留學人數正面臨斷崖式下滑，這一趨勢正引發美國對中國問題專家斷層的嚴重憂慮。

「中國通」陷斷層危機！美媒示警：赴陸留學美國學生不到2000人 安全審查嚇退學子(圖:shutterstock)

根據中美教育基金會 (USCET) 最新發布的報告，目前在中國就讀的美國學生已不到 2000 人，相較於新冠疫情爆發前高峰期的 1.1 萬人，跌幅超過八成。

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數據顯示，2023/24 學年在中國留學的美國學生僅剩 1749 人，且疫後毫無復甦跡象，許多高校甚至取消原有的中國交換項目。

這種「脫鉤」現象背後，是政治干預與安全疑慮的雙重夾擊。

報告指出，美國聯邦政府大幅削減對中國相關研究與交流項目的資助，同時施壓高校限制與中國機構的合作。尤其在 STEM(科學、科技、工程、數學) 領域，日益嚴苛的所謂「安全審查」讓美國學者望而卻步。

USCET 執行主任 Rosie Levine 坦言，儘管沒有明確證據顯示赴中留學經歷會影響安全審查通過率，但這種不確定性已造成實質寒蟬效應。「學生們的恐懼是真實存在的，許多人因『過度謹慎』而選擇迴避中國。」

然而，這種自我封閉正讓美國付出代價。報告警告，若此一趨勢持續，十年內美國將面臨中國問題專家青黃不接的危機，嚴重削弱自身在全球競爭中的情報與決策能力。

Levine 說道：「無論美國決策者喜不喜歡，創新正在中國發生。」

她並指出，中國科研實力已今非昔比，親臨現場不僅是觀察，更是獲取競爭優勢的必要途徑。

Levine 的觀點也得到最新數據的佐證。根據經濟合作與發展組織 (OECD) 數據，2024 年中國研發總支出達 1.03 兆美元，歷史上首次超越美國的 1.01 兆美元。中國在量子技術、AI、生物化學等前沿領域的突破，使其已成為全球科學領導地位的有力競爭者。

與此同時，越來越多美國學生轉向台灣或其他華語地區學習，但報告認為，這些經歷無法替代在中國獲得的一手經驗與洞察。

面對即將到來的人才荒，USCET 呼籲美國政府應立即行動，恢復對中國相關項目的聯邦資助，為學術交流提供明確的政策指導，並設立新的獎學金計畫。