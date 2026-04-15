鉅亨網新聞中心 2026-04-15 13:30

隨著 2026 年美加墨世界盃即將在不到兩個月後拉開帷幕，全球球迷的期待值已達頂峰。身為「世界超市」的浙江義烏再次迎來訂單爆發，相關體育用品銷售與生產端均呈現火熱態勢。

世界盃熱潮席捲中國義烏 出口額激增近四成(圖:shutterstock)

據中國官媒《新華社》報導，海關數據顯示，2026 年 1 至 2 月，義烏市體育用品及設備出口額高達 23.4 億元人民幣，同比增幅達 38.5%。

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在義烏國際商貿城內，來自沙烏地阿拉伯、約旦及馬里等地的全球採購商絡繹不絕。一位沙烏地買家表示，他為了世界盃商機每月固定到訪，本次已下單 1 萬個背包。經營戶分析，由於本屆賽事由三個國家聯合主辦，訂單量預計將比過往增長約 50%。目前，當地的足球工廠正全速運轉，每日產量達 4,000 個，且基本處於零庫存積壓的狀態。

值得注意的是，義烏商戶已從過去的傳統代工轉向品牌與版權導向。許多商家早在兩三年前便提前佈局，飛往全球洽談官方授權。有商戶已取得包括阿根廷、巴西等 8 個頂級國家隊及豪門球會的授權，產品線涵蓋紀念品與毛絨玩具，並保持每週上新 20 至 30 款的高研發頻率。

報導引述浙江義烏某體育用品門店負責人駱添樂表示，上一屆世界盃，他們就憑藉阿根廷國家隊的授權產品嚐到了甜頭。當時相關商品一度賣到斷貨，所以早在兩三年前，他們就開始為 2026 年美加墨世界盃做準備，一邊加大產品開發力度，一邊飛到全球去談授權合作。