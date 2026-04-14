鉅亨網新聞中心 2026-04-14 21:57

根據中國海關總署最新公布的 2026 年 3 月外貿數據，中國外貿在高端製造領域展現出強大韌性。以美元計價，3 月出口同比增長 2.5%，進口同比則大幅增長 27.8%，單月貿易順差達 511.3 億美元。其中，集成電路 (IC)、汽車與船舶等高端製造品類表現尤為突出，成為拉動出口增長的核心引擎。

在眾多出口產品中，集成電路的表現最為亮眼。數據顯示，3 月集成電路出口金額同比大增 84.92%，相較今年前兩個月 72.6% 的增速進一步攀升，創下近年新高。這反映出中國國產晶片在技術突破與產能釋放上的顯著成效，正逐步打破外資壟斷並加速全球替代。

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目前，東南亞已成為中國晶片的重要出口目的地。越南、馬來西亞與泰國等國因承接大量消費電子組裝產能，對成熟製程晶片需求極大。在同等性能條件下，中國晶片的價格優勢明顯，往往僅為歐美同類產品的 50% 甚至更低，且具備更穩定的交付保障，因此在「多源採購」的全球趨勢下備受青睞。

汽車出口同樣延續了高增長態勢，3 月出口金額同比增長 43.85%。根據中國汽車工業協會數據，3 月汽車出口量達 87.5 萬輛，同比增長 72.7%；第一季度累計出口總量更達 222.6 萬輛，增長 56.7%。這主要歸功於新能源汽車滲透率的提升，以及自主品牌競爭力的持續增強。

此外，船舶出口 3 月也增長了 35.76%，顯示中國造船業已形成強大的全產業鏈優勢。