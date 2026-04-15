營收速報 - 華南金(2880)3月營收63.69億元年增率高達32.61％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為187.26億元，累計年增率21.96%。
最新價為36.05元，近5日股價上漲2.94%，相關金融保險上漲0.58%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10584 張
- 外資買賣超：+16547 張
- 投信買賣超：-4625 張
- 自營商買賣超：-1338 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|63.69億
|33%
|15%
|26/2
|55.17億
|8%
|-19%
|26/1
|68.40億
|26%
|21%
|25/12
|56.68億
|10%
|1%
|25/11
|56.13億
|17%
|-9%
|25/10
|61.43億
|8%
|4%
華南金(2880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。投資經主管機關核准之事業。對被投資事業之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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