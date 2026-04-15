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鉅亨速報

營收速報 - 華南金(2880)3月營收63.69億元年增率高達32.61％

鉅亨網新聞中心

華南金(2880-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣63.69億元，年增率32.61%，月增率15.46%。

今年1-3月累計營收為187.26億元，累計年增率21.96%。

最新價為36.05元，近5日股價上漲2.94%，相關金融保險上漲0.58%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10584 張
  • 外資買賣超：+16547 張
  • 投信買賣超：-4625 張
  • 自營商買賣超：-1338 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 63.69億 33% 15%
26/2 55.17億 8% -19%
26/1 68.40億 26% 21%
25/12 56.68億 10% 1%
25/11 56.13億 17% -9%
25/10 61.43億 8% 4%

華南金(2880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。投資經主管機關核准之事業。對被投資事業之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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