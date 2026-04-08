萬金股王信驊漲停創新高率40檔千金股同台 12檔高掛漲停紅燈
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著美伊協議停火，日韓股紛紛大漲表態，台股今 (8) 日也暴力反彈，盤中一度大漲約 1500 點，創下一個月來新高，尤其高價股表現最為強勢，由股王信驊 (5274-TW) 領軍 40 千金股上攻，有多達 12 檔個股出現漲停板，漲勢相當凌厲。
信驊昨日公布 3 月營收 12.35 億元，連五個月創新高，月增 22.2%，年增 63.6%，首季合併營收 31.4 億元，季增 28.8%，年增 52.4%，整體表現優於原先預期 26 至 27 億元的水準，再度超出市場預期。
信驊今日開盤即開高表態，不到 10 點即深鎖漲停 12615 元，再度改寫歷史新高價，且在多頭氣勢助攻下，也帶動 AI 相關族群的高價股同步走強。
千金股包括旺矽 (6223-TW)、台光電 (2383-TW)、奇鋐 (3017-TW)、竑騰 (7751-TW)、昇達科 (3491-TW)、致茂 (2360-TW)、台達電 (2308-TW)、竹陞科技 (6739-TW)、波若威 (3163-TW)、宜鼎 (5289-TW)、雙鴻 (3324-TW) 全數衝上漲停板。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉美伊停火兩周談判 爆量噴漲逾1200點站回3萬4
- 台股遭血洗高價股被打趴 千金股剩31檔有19檔亮燈跌停
- 〈焦點股〉2萬元買20檔千金股高貴不貴 00981A股價放量續漲1%
- 台股首檔萬金股現身 信驊飆漲衝上10275元改寫史上最高股價紀錄
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇