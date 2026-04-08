萬金股王信驊漲停創新高率40檔千金股同台 12檔高掛漲停紅燈

隨著美伊協議停火，日韓股紛紛大漲表態，台股今 (8) 日也暴力反彈，盤中一度大漲約 1500 點，創下一個月來新高，尤其高價股表現最為強勢，由股王信驊 (5274-TW) 領軍 40 千金股上攻，有多達 12 檔個股出現漲停板，漲勢相當凌厲。