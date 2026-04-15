國光生第三條充填線通過GMP查廠 預估年產能達400萬劑
鉅亨網記者劉玟妤 台北
國光生 (4142-TW) 宣布，其擴建完成的第三條自動化無菌充填線，已通過衛福部食藥署查廠，認定符合藥品優良製造規範 (GMP)，專攻高單價、小批次客製化服務，將率先用於今年流感疫苗病毒株變更生產，第三條產線上線後，預估年產能可達 400 劑。
國光生表示，擴建第三條自動化無菌充填包裝線，去年 11 月向 TFDA 申請 GMP，並於今年 4 月初取得 GMP，也將陸續申請美國、歐盟 GMP。
業務副總洪岳鵬指出，第三條產線採用一次性使用的充填套組，對於單批次、小量生產的臨床試驗批或高單價生物製劑生產，提供最適生產規模的客製化服務，目前已有客戶接洽合作生產。
洪岳鵬進一步提到，第三條產線有助提升國光現有產線效率，並增加生產排程彈性。以往國光生產的腸病毒疫苗、破傷風疫苗必須占用第一、第二條產線，若又適逢流感旺季，產線滿載可能造成排擠效應，第三條產線上線後，可分擔小批次生產，將多餘產能釋出服務商業量產客戶，上線後的首要任務就是今年公費流感疫苗病毒株變更的小量生產。
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