營收速報 - 中信金(2891)3月營收130.95億元年增率高達31.54％
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今年1-3月累計營收為598.59億元，累計年增率30.95%。
最新價為53.1元，近5日股價下跌-4.84%，相關金融保險上漲0.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-50525 張
- 外資買賣超：-40509 張
- 投信買賣超：-8495 張
- 自營商買賣超：-1521 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|130.95億
|32%
|-37%
|26/2
|209.08億
|14%
|-19%
|26/1
|258.57億
|48%
|13%
|25/12
|228.46億
|44%
|-4%
|25/11
|238.82億
|46%
|-1%
|25/10
|242.08億
|52%
|-16%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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