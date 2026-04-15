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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：中東危機將進一步加強中國在再生能源領域的主導地位

鉅亨網編譯陳韋廷

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼最新表示，美伊戰爭正重塑全球能源市場，這將有利於中國。

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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：中東危機將進一步加強中國在再生能源領域的主導地位(圖:shutterstock)

由於荷姆茲海峽持續關閉，油價飆升。專家預測，這場混亂將促使各國加速向可再生能源轉型，從而加速清潔能源的普及。


克魯曼在自家部落格「Substack」上 寫道：「川普對能源革命的敵視態度，最大贏家將是中國，中國主導著再生能源基礎設施的生產。 此外，由於伊朗局勢的失控，中國主導的能源未來將提前到來。」

克魯曼還強調對「電氣技術」的新關注，例如太陽能、風能和電池等儲能技術。

他認為，得益於中國推行的產業政策，中國已成為製造業強國，因此完全有能力繼續為那些努力擺脫化石燃料依賴的國家提供能源。「中國在許多行業實力雄厚，而在電氣技術領域，尤其是太陽能電池板、風機、電池和電動車等產業，也就是再生能源革命的核心，中國都擁有絕對的主導地位。」

克魯曼還指出，中國已證明其在加速清潔能源技術應用方面卓有成效，這使其企業在國際市場上擁有強大的優勢。

他並駁斥「中國只生產和銷售再生能源設備，自己卻不使用」的說法，稱這是一種誤解。 美國總統川普最近在世界經濟論壇上發表了這種言論，但克魯曼對此予以反駁，並指中國國內清潔能源的使用正在激增。

克魯曼說：「中國目前在電子技術領域佔據主導地位，正在累積其他國家都無法比擬的經驗和技術。同時，中國還在打造一個由專業供應商組成的產業生態系統，而這同樣是其他任何國家都無法匹敵的。」

他還表示，即便美國最終擺脫川普對化石燃料的執念，中國在再生能源製造領域的領先地位可能也難以撼動。


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美伊戰爭荷姆茲海峽化石燃料再生能源清潔能源中國儲能技術克魯曼川普電動車

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