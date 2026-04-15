鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 08:52

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼最新表示，美伊戰爭正重塑全球能源市場，這將有利於中國。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：中東危機將進一步加強中國在再生能源領域的主導地位(圖:shutterstock)

由於荷姆茲海峽持續關閉，油價飆升。專家預測，這場混亂將促使各國加速向可再生能源轉型，從而加速清潔能源的普及。

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克魯曼在自家部落格「Substack」上 寫道：「川普對能源革命的敵視態度，最大贏家將是中國，中國主導著再生能源基礎設施的生產。 此外，由於伊朗局勢的失控，中國主導的能源未來將提前到來。」

克魯曼還強調對「電氣技術」的新關注，例如太陽能、風能和電池等儲能技術。

他認為，得益於中國推行的產業政策，中國已成為製造業強國，因此完全有能力繼續為那些努力擺脫化石燃料依賴的國家提供能源。「中國在許多行業實力雄厚，而在電氣技術領域，尤其是太陽能電池板、風機、電池和電動車等產業，也就是再生能源革命的核心，中國都擁有絕對的主導地位。」

克魯曼還指出，中國已證明其在加速清潔能源技術應用方面卓有成效，這使其企業在國際市場上擁有強大的優勢。

他並駁斥「中國只生產和銷售再生能源設備，自己卻不使用」的說法，稱這是一種誤解。 美國總統川普最近在世界經濟論壇上發表了這種言論，但克魯曼對此予以反駁，並指中國國內清潔能源的使用正在激增。

克魯曼說：「中國目前在電子技術領域佔據主導地位，正在累積其他國家都無法比擬的經驗和技術。同時，中國還在打造一個由專業供應商組成的產業生態系統，而這同樣是其他任何國家都無法匹敵的。」