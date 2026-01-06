高盛看衰中國鋼鐵業前景：產能削減緩慢、利潤恐長期承壓
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
高盛集團表示，由於中國鋼鐵業削減產能的努力進展慢於預期，而出口量依然居高不下，中國鋼鐵企業將面臨一段利潤率長期低迷的時期。
高盛在周一 (5 日) 報告中，下調了寶山鋼鐵 (600019-CN) 和馬鞍山鋼鐵 (00323-HK)2026-2027 財年的獲利預期，並表示預計鞍鋼集團 (00347-HK) 的虧損將進一步擴大。此外，報告也降低了螺紋鋼和熱軋卷的毛利潤假設。
高盛指出，當前旨在減少過剩產能的所謂「反內捲」努力，在短期內面臨的最大挑戰，包括業者是否能遵守超低排放標準，以及對合規企業的重新分類。儘管如此，高盛仍相信長期減少產能的目標將保持不變。
對於鋼鐵原料市場，高盛對鋼廠較為悲觀的展望，可能會對鐵礦砂價格構成壓力，不過居高不下的出口量或許能抵消部分利空影響。
數據顯示，自今年年中鐵礦砂價格上漲以來，其價格多數在每噸 102 美元至 108 美元的區間內盤整。然而，根據上海 SteelHome E-Commerce Co. 的數據，中國港口的鐵礦砂庫存，目前已達到自 2024 年 11 月以來的最高水平。
受此悲觀預期影響，市場反應顯示，截至當地時間上午 11 時 57 分，新加坡的鐵礦砂價格下跌 0.5%，至每噸 105.40 美元。同時，在大連的人民幣計價期貨合約，以及上海的熱軋卷和螺紋鋼合約也出現類似跌幅。
