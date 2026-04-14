鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-14 20:36

光通訊廠光環 (3234-TW) 近期因有價證券遭列注意股，主管機關要求公告財務資訊，光環今 (14) 日公布上 (3) 月自結財報，3 月稅後淨損為 1,200 萬元，單月 EPS 為 - 0.1 元，較去 (2025) 年同期 0.03 元 由盈轉虧。

光環自結3月虧損1200萬元、EPS-0.1元，較去年同期由盈轉虧。 (圖：shutterstock)

法人表示，光環今年隨著 GaAs、磷化銦 (InP) 客製化晶片代工營收持續增加，比重上升至 19%，對毛利率表現有很大助益，公司預期今 (2026) 年代工營收比重有望上揚，持續朝向單季轉盈的目標努力。

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光環今年第 1 季合併營收為 1.82 億元、年減 11.37%，公司對未來 AI 的光通訊需求仍正向看待，也瞄準 AI 市場趨勢，持續布局 CPO(矽光) 技術，並開發晶片級封裝與高速零組件，包括 100G VCSEL/ PD Array 等產品。