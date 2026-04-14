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光環自結3月虧損1200萬元、EPS-0.1元 較去年同期由盈轉虧

鉅亨網記者黃皓宸 台北

光通訊廠光環 (3234-TW) 近期因有價證券遭列注意股，主管機關要求公告財務資訊，光環今 (14) 日公布上 (3) 月自結財報，3 月稅後淨損為 1,200 萬元，單月 EPS 為 - 0.1 元，較去 (2025) 年同期 0.03 元 由盈轉虧。

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光環自結3月虧損1200萬元、EPS-0.1元，較去年同期由盈轉虧。 (圖：shutterstock)

法人表示，光環今年隨著 GaAs、磷化銦 (InP) 客製化晶片代工營收持續增加，比重上升至 19%，對毛利率表現有很大助益，公司預期今 (2026) 年代工營收比重有望上揚，持續朝向單季轉盈的目標努力。


光環今年第 1 季合併營收為 1.82 億元、年減 11.37%，公司對未來 AI 的光通訊需求仍正向看待，也瞄準 AI 市場趨勢，持續布局 CPO(矽光) 技術，並開發晶片級封裝與高速零組件，包括 100G VCSEL/ PD Array 等產品。

光環指出，今年 CW Laser 的代工營收比重將持續提高，有望超越去年度水準，為因應客戶強勁需求，光環今年資本資出將會較去年增加，用來汰換設備及擴充產能，並提高自動化程度，以提高生產效率。


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光環矽光子光通訊自結損益

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