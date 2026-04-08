〈焦點股〉美伊談判停火 波若威、光環亮燈漲停領族群紅光滿面

今 (8) 日台股在美國稱暫緩對伊朗預定攻擊為期 2 周，加上外電報載伊、以國也同意在談判期間暫停轟炸，指數一度狂漲近 1,500 點，盤面上光通訊族群受惠 SpaceX 傳推進上市時程，加上 Touch Taiwan 今天起開展，包括波若威 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 一度亮燈漲停，領族群多檔紅光滿面。