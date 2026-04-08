〈焦點股〉美伊談判停火 波若威、光環亮燈漲停領族群紅光滿面
鉅亨網記者黃皓宸 台北
今 (8) 日台股在美國稱暫緩對伊朗預定攻擊為期 2 周，加上外電報載伊、以國也同意在談判期間暫停轟炸，指數一度狂漲近 1,500 點，盤面上光通訊族群受惠 SpaceX 傳推進上市時程，加上 Touch Taiwan 今天起開展，包括波若威 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 一度亮燈漲停，領族群多檔紅光滿面。
台股今日受惠停火消息，開高走高攻上 3 萬 4 千點，光通訊族群也多檔表態上揚，除了波若威、光環、環宇 - KY 漲停，包括遭關禁閉的上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW) 盤中大漲逾 7-8%，前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW)、統新 (6426-TW)、聯亞 (3081-TW) 漲幅也一度漲半根漲停。
波若威今年成長動能主要來自 AI 數據中心伺服器應用，預期今年 AI 資料中心營收占比將超過 5 成，以光纖套件、光纖配線盒及光纖跳接線三大產品線為主，有望對業績產生發酵。
環宇 - KY 受惠於光通訊大廠 AAOI(AAOI-US) 宣布獲得超大規模雲端服務商超過 2 億美元的 1.6T 訂單，PD 代工需求激增，2026 年營運成長動能備受市場矚目。
法人表示，光通訊股受惠 SpaceX 送件籌備 IPO，外傳今年 6 月前後於美股掛牌，目標估值高達 1.75-2 兆美元，巨型 IPO 案引發市場高度關注，也對台股低軌衛星、三五族群光通訊概念股，將持續形成題材挹注。
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