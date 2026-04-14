鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-14 17:54

東元 (1504-TW) 今 (14) 日參展台北國際車用零配件展，於展會中首度發表「T Power Pro 400kW 扁線油冷直驅馬達」，並持續推進商用車布局，電機機電事業群總經理王榮邦也指出，扁線馬達預計 2027 年量產。

東元發表「T Power Pro 400kW 扁線油冷直驅馬達」，有助電動巴士業者加速車型迭代升級。東元透露，目前已有國內電動巴士業者提出需求，未來有機會應用於 12 米城際電動巴士，而此款扁線油冷直驅馬達瞄準 18.5 噸以下、7 至 12 米電動巴士市場，並透過「一平台、多應用」設計，單一機種即可滿足城際與市區電巴需求。

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此外，東元採用永磁馬達設計，結合第三代扁線技術與油冷散熱工藝，推升槽滿率與散熱效率，帶動功率密度提升 25%、重量減少 15%、冷卻效率提高 32%。

王榮邦也說明扁線馬達進度，指出今年主要是以系統廠商做測試為主，量產時間點落在 2027 年，但他也強調，量產規劃仍配合客戶需求進行布建，待 6 月交付樣車後，將確認後續量產時程。

另外，東元也在展會中首次在台灣亮相與歐洲車橋製造商合作開發的整合式電驅橋解決方案，且該解決方案已獲得台灣、歐洲及墨西哥車廠表達導入新車型的意向，預計今年下半年提供樣車給客戶，進一步推進商業合作進程。

東元表示，該解決方案可提供平行軸式與輪邊式 2 款模組化配置，可對應不同底盤設計，支援高床與低地板公車等多樣化車型，最高輸出功率可達 250kW、最大扭力可達 580Nm 以上，滿作多元商用車需求，並可延伸至平台電動巴士應用。

總經理高飛鳶表示，隨著全球交通運輸邁向電動化，市場對動力系統的要求更著重於整體解決方案的能力，希望透過東元自身機電整合與系統開發實力，協助客戶加速布局電動載具市場。