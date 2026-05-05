鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 16:11

聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (5) 日召開法說會，執行副總經理暨發言人謝孟翰表示，受惠有線網通業務出貨動能強勁，加上近程無線產品客戶推出耳機新品，第二季將延續成長動能，呈現季增與年增，並看好今年光通訊業務在 50G SerDes 相關 PAM4 DSP 搭配 TIA 出貨下，光通訊營收將是去年的 3 倍以上。

達發自本季起調整兩大事業群及部分產品線的名稱，第一個是「無線邊緣 AI 事業群」，原為高階 AI 物聯網事業群，其中藍牙產品線，包括藍牙音訊及藍牙傳輸，同步更名為近程無線產品，與衛星定位產品同屬此事業群。第二個是「有線網通基礎建設事業群」，由原先網通基礎建設事業群更名而來，涵蓋固網寬頻、乙太網、光通訊三大產品線。

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達發第一季有線網通基礎建設事業群成長強勁，尤以光通訊及乙太網最為顯著。第一季有線事業群加上子公司九暘 (8040-TW)，營收比重從 2025 年的約 45% 提升至趨近 50%。

謝孟翰指出，在 AI 資料中心基礎建設架構中，除了核心的雲端算力，大規模運算叢集更需要強大且多層次的底層網路架構作為支柱，不僅加速網通規格升級，也讓達發成功將有線網通基礎建設事業群旗下的三大產品線，從不同的應用維度進入全球雲端服務供應商供應鏈，包括超大規模雲端服務業者 (Hyperscaler)。

光通訊業務方面，達發專注於 AI 資料中心高速傳輸架構中的可插拔式光收發模組，持續擴大客戶布局，同時，可插拔光收發模組產品生命週期大約落於 3 年到 5 年，部分客戶陸續進入新一輪的替換潮，亦為達發帶來顯著的市場機會。

達發的單通道 50G SerDes 相關 PAM4 DSP 產品搭配 Transimpedance Amplifier (TIA) 提供完整解決方案，切入多家全球前十大模組廠並持續放量，第一季出貨優於預期，營收相較上一個季度及去年同期皆實現「數倍」增長，預期光通訊全年營收規模將成長至去年的三倍以上。

達發也持續推進新產品，單通道 100G SerDes 相關 PAM4 DSP 產品與多家全球前五大模組廠客戶合作，目前進展順利，預計今年中將搭配新一代 TIA 正式量產。

根據調研機構數據顯示，單通道 100G SerDes 的 800G 光收發模組至 2028 年仍位居市場主流，而下一世代單通道 200G SerDes 的 1.6T 光收發模組預期逐步起量。達發的單通道 200G SerDes 開發計畫正積極推進，研發團隊與 IP 建置已經到位，我們將加速產品開發以滿足客戶升級需求。

同時，據觀察，400G 至 1.6T 可插拔模組至 2030 年仍將是雲端服務供應商的首選方案。雖然產業正高度關注能解決更超高速傳輸功耗瓶頸的 CPO 技術，在大規模 AI 資料中心的 Scale-Out 長距傳輸架構中，搭載 DSP 的方案在訊號穩定性、傳輸品質以及維運成本上具有優勢。

因此，達發認為 CPO 與可插拔模組將呈現互補並進發展，而非取代的態勢。達發聚焦技術升級，持續推出相對應的產品，確立長期成長動能。

另一方面，達發的寬頻及乙太網兩條產品線皆已經成功切入北美大型 CSP 供應鏈，隨著 AI 運算需求大幅提升，機房對於低功耗、穩定性與遠端即時監控的要求極高，帶動以基板管理控制器 (BMC, Baseboard Management Controller) 為核心的帶外管理 (OOB, Out-of-Band Management) 架構的需求。

達發的寬頻 10G-PON 產品打破傳統框架，將光纖一對多的傳輸優勢導入 OOB 架構。不僅大幅優化機櫃的佈線空間，協助客戶在有限空間內部署更多運算節點，實現簡化管理與降低功耗的目標。

隨著全球 AI 資料中心擴建需求持續強勁，此創新架構採用率將逐步提升，有望導入多家 AI 資料中心，預期相關應用出貨在今年將顯著成長。PON 主晶片成功打入核心架構的同時，達發的乙太網 PHY 晶片也在 OOB 架構中負責 BMC 與 PON 主晶片間的管理訊號傳輸，扮演關鍵通訊介面，為乙太網業務發展一大里程碑。

此外，低軌衛星方面，全球最主要的客戶已成為達發乙太網的第一大客戶，受惠客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，同步帶動乙太網 1G PHY 跟 2.5G PHY 的產品升級與出貨動能，加上達發衛星定位晶片在低軌衛星的拓展，第一季整體低軌衛星營收貢獻相較去年同期「超過翻倍」成長。

總結來說，達發的有線網通基礎建設事業群，透過光通訊、乙太網、以及固網寬頻三大產品線同步耕耘，在全球 CSP 與低軌衛星滲透增加，此事業群成為今年公司營收成長的主要引擎，營收比重將進一步提升。

無線邊緣 AI 事業群方面，達發正積極將無線通訊技術從藍牙音訊拓展至市場規模更大的藍牙傳輸市場，包括支援文字、圖像等多元資料型態，應用場景廣闊，具備強勁的潛在成長空間。