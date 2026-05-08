鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-08 10:13

LED 廠富采 (3714-TW) 預計於今 8 日下午 2 時召開 2026 年第一季線上法人說明會，說明最新財務結果與業務摘要。受惠於營收回溫及轉型 AI 光通訊題材發酵，富采 (3714-TW) 今日早盤股價暖身走揚，盤中一度大漲 8.12%，股價觸及 77.2 元。

富采日前公布 4 月合併營收達 21 億元，不僅寫下近 20 個月以來的新高紀錄，更展現月增 11.03% 與年增 4.27% 的雙成長力道。法人分析指出，第 2 季受惠於國際大型體育賽事帶動背光需求，加上市場庫存去化進入尾聲，挹注富采 出貨動能轉強。此外隨著多數設備折舊陸續到期，毛利率表現有望隨營收規模擴大而改善。

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在營運策略方面，董事長彭双浪在營運報告書中強調，集團正加速由光源供應者轉型為整合方案提供者。富采將 AI 光通訊視為未來成長動能，採取 Micro LED 與 VCSEL 等多光源並行策略，積極切入資料中心內部高速連結需求。