鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-28 19:34

連接器線廠佳必琪 (6197-TW) 今 (28) 日召開法說，公司表示，目前高速傳輸布局採「光銅並進」，1.6T 產品陸續在北美交換器、CSP 客戶推進；電源線也大有斬獲，除了輝達 Vera Rubin 100A 電源線通過認證外，也切入半導體先進製程設備，今年電源線業績可望呈現爆發性成長。

佳必琪表示，目前公司 AI 產品覆蓋四大區塊，包括晶片與模組間高速互連含 PCIe、CXL、CIO 等；機櫃電力系統則從外部供電至內部分配；跨機櫃互聯採銅纜與光通訊混合架構，散熱方面則有符合 OCP 規範的水冷快接頭。

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光通訊最新布局來看，佳必琪表示，今年以來有滿多進展，首先是 1.6T 光通訊雙通道產品除了二家北美交換器客戶，也送樣雲端服務商 (CSP)，使用矽光晶片於光模組，並取得一家客戶訂單；再來是開發現在熱門的 Shuffle Cable，導入未來的 AI 互聯解決方案，最後是取得了台灣跟美國相關的專利。

主動式銅纜 (AEC) 方面，佳必琪表示，1.6T AEC 也送北美三家客戶；被動銅纜連接器 (SOK) 首個大批量驗證接近完成，待客戶系統出貨與訂單下達，預期下半年有較明顯貢獻；另外，PCIE Gen 6 產品將在下半年開始顯著貢獻營收，並已取得下一世代 PCIE Gen 7 高速傳輸架構 Genesis 授權。

電源線應用上，佳必琪表示，ORV3 已在各大 CSP 與主要完成驗證並量產出貨，訂單穩定且已拿到訂單；AI 伺服器方面，電流等級從 30A 快速提升至 60A，到現階段的 100A，也是首批通過美系客戶認證的公司，相關應用下半年會看到較明顯的貢獻，目前也在開案 130A 規格。

佳必琪表示，目前電源線客戶除了國內大廠外，也新增涵蓋歐、美、日等國際在客戶，除了 AI 應用，也在大型國際半導體廠競標中脫穎而出，拿到下一代先進製程設備電源線束訂單，並從 AI 水平展開至人形機器人、自動駕駛、工業自動化、智慧製造、智慧城市等領域。