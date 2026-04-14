鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-14 10:33

醣聯 (4168-TW) 今 (14) 日宣布，旗下開發的抗體藥物複合體 (ADC) 新藥 GNX1021，已獲日本醫藥品醫療機器綜合機構 (PMDA) 核准進行臨床一期試驗，正式邁入首次人體試驗。醣聯指出，預計今年 6 月率先在日本開始收治受試者。

醣聯ADC新藥獲日本核准進行臨床一期試驗，6月開始收治受試者。(圖：shutterstock)

醣聯說明，此次試驗為針對晚期消化道癌患者設計的多國多中心研究，主要目的為評估 GNX1021 在人體的安全性、耐受性、藥物動力學特性及初步療效，並建立後續臨床開發的最適劑量範圍。

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醣聯進一步表示，試驗第一階段將在台灣與日本執行，預計今年 6 月率先在日本開始收治受試者，而台灣則預計 6 月提出臨床試驗申請 (IND)，規劃第三季展開收案。