醣聯ADC新藥獲日本核准進行臨床一期試驗 6月開始收治受試者
鉅亨網記者劉玟妤 台北
醣聯 (4168-TW) 今 (14) 日宣布，旗下開發的抗體藥物複合體 (ADC) 新藥 GNX1021，已獲日本醫藥品醫療機器綜合機構 (PMDA) 核准進行臨床一期試驗，正式邁入首次人體試驗。醣聯指出，預計今年 6 月率先在日本開始收治受試者。
醣聯說明，此次試驗為針對晚期消化道癌患者設計的多國多中心研究，主要目的為評估 GNX1021 在人體的安全性、耐受性、藥物動力學特性及初步療效，並建立後續臨床開發的最適劑量範圍。
醣聯進一步表示，試驗第一階段將在台灣與日本執行，預計今年 6 月率先在日本開始收治受試者，而台灣則預計 6 月提出臨床試驗申請 (IND)，規劃第三季展開收案。
法人指出，ADC 為目前全球抗癌新藥中最受關注的領域之一，一旦後續臨床數據表現優異，將有海外授權談判籌碼。隨著 GNX1021 邁入臨床階段，醣聯技術平台與產品價值有望透過臨床數據獲得驗證，有助提升公司在創新抗癌藥物的國際能見度，也有望推動後續全球授權合作。
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