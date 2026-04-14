鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 10:00

根據伊朗周一 (13 日) 向國際海事組織 (IMO) 法律委員會提交的文件，美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊對其海上運輸、人員安全等造成嚴重損失，共 39 艘伊朗商船遭擊沉、110 艘傳統漁船被毀，另導致 20 名海員死亡。

文件還披露美以多起針對伊朗海事基礎設施和救援能力的破壞，包括搜救船隻被擊沉、醫療船遭破壞、港口錨地船舶受損，以及船舶交通服務系統和導航系統受到干擾等。

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伊朗指出，上述行為嚴重違反國際法，敦促國際海事組織法律委員會譴責此類攻擊，呼籲立即停止一切針對海事安全基礎設施、醫療船隻以及民用航運的行為。

文件顯示，美以軍事行動給伊朗造成嚴重損失，導致包括 277 名學生在內的超 3000 名平民死亡，逾 12.5 萬處民用設施被毀，339 家醫院、857 所學校及 32 所大學被毀，約 300 萬人流離失所，其中 50 萬人無家可歸。

伊朗表示，當前波斯灣及相關海域安全形勢惡化，是美國和以色列對伊朗實施軍事打擊的直接結果，現階段禁止參與攻擊伊朗的國家船舶通行荷姆茲海峽，其他國家船舶如需通行，則須與伊朗主管部門進行協調，以確保航行安全和降低風險。