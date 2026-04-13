鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-14 07:40

《美聯社》報導，美國總統川普周一表示，不會向教宗良十四世 (Pope Leo XIV) 道歉。此前他批評這位教宗反對對伊朗戰爭的立場，並試圖為一則已刪除、將自己描繪成耶穌的社群媒體貼文辯解，稱當時以為圖片中的人物是醫生。

川普在白宮臨時召開的媒體問答中，被問及他對這位美國出生的天主教領袖的評論，以及該篇將他描繪為「治療者」的貼文。

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他談到，「他 (教宗) 非常反對我在伊朗問題上的做法，而你不能讓伊朗擁有核武。教宗良十四世不會樂見最終結果。」並補充，「我認為他在犯罪問題等方面非常軟弱，所以我不會道歉。」

他並表示，「是他先公開發言的，我只是回應教宗。」

這番言論，是在良十四世前一晚回應川普批評後所發生。他表示，梵蒂岡對和平與和解的請求源自《福音》，並強調自己不畏懼川普政府。

教宗在飛往阿爾及利亞途中，於專機上受訪表示，「將我的訊息與總統的行動放在同一層次比較，顯示並未理解福音的意涵。我對此感到遺憾，但我會繼續履行教會在當今世界的使命。」

這場兩位全球最具影響力的美國人之間的交鋒，隨著美國對伊朗戰事進入第七周，分歧進一步加深。

史上首位美國出生的教宗強調，他並非直接攻擊川普或任何人，其對伊朗戰爭與全球衝突的批評，是基於對和平的廣泛請求，「我將持續強烈反對戰爭，推動和平、對話與多邊合作，以尋求問題的解決之道。」

川普解釋貼文爭議

川普也談到那則備受批評的社群貼文。該圖像顯示他身穿類似聖經風格的長袍，對一名臥床男子「按手治療」，手指發出光芒，旁邊有士兵、護理師、祈禱的女性與戴棒球帽的鬍鬚男子等人仰望。天空中則出現老鷹、美國國旗與朦朧影像。

川普表示，「那是我發布的，我以為那是把我畫成醫生，跟紅十字會 (Red Cross) 有關。那應該是我作為醫生讓人變好的形象，而我確實讓人變得更好，好很多。」

他將外界的誤解歸咎於「假新聞」，但該貼文仍引發廣泛批評，包括部分支持他的福音派人士，他們反對將川普與基督相提並論。就連伊朗總統 Masoud Pezeshkian 也批評此舉「褻瀆耶穌」，同時聲援教宗。

該貼文已於周一上午稍晚從川普帳號刪除，川普並未說明刪除原因。

川普批教宗「做得不好」

川普周日晚間從佛羅里達返回華府途中，在社群媒體上發文批評教宗，並在下機後向媒體表示，「我不是教宗良十四世的支持者。」

他隨後進一步批評表示，「我不認為他做得很好，我想他是喜歡犯罪吧。」並補充稱，「他是一個非常自由派的人。」

良十四世周六在聖伯多祿大教堂 (St. Peter’s Basilica) 晚間祈禱儀式中指出，一種「全能幻覺」正在推動美國與以色列對伊朗的戰爭。此言發表之際，美國與伊朗正於巴基斯坦在脆弱停火下展開面對面談判。

教宗此前曾直接點名川普，並對其尋求伊朗問題「退場機制」表達樂觀。但在川普警告可能對伊朗電廠與基礎設施發動大規模攻擊，並在社群媒體寫下「整個伊朗文明今晚將滅亡」後，教宗的批評更加嚴厲。他形容這是「對整個伊朗人民的威脅」，並稱其「完全不可接受」。

雖然教宗與美國總統立場不同並非罕見，但教宗直接點名批評美國總統極為少見，而川普如此強烈反擊同樣罕見。