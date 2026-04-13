趕在停火屆滿前！美伊擬啟動新一輪談判 地點納入土耳其、埃及
鉅亨網編譯余曉惠
美伊周末進行 21 小時的馬拉松式談判，最終未能取得結果，不過知情人士透露，美國與伊朗正在討論新一輪面對面談判，希望達成更長期的停火協議。
由於相關討論屬於不公開計畫，知情人士要求匿名。知情人士透露，美伊雙方目前的目標是在為期兩周的停火於下周屆滿之前，舉行新的談判。其中一個構想是重返伊斯蘭馬巴德 (Islamabad) 進行第二輪會談，但其他地點也在討論範圍內。
白宮與國務院並未回應，CNN 周一報導，白宮官員正在討論再次會面的可能性，巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 也表示，有關解開美國與伊朗間問題正在持續進行。
美國總統川普周一稍早對更多談判展現開放態度，宣稱伊朗已和美國聯繫。與此同時，他正持續推進對荷姆茲海峽的海上封鎖，以對德黑蘭政權施壓。
川普在白宮說：「我們今天早上接到了相關人士、合適人士的電話，他們想要達成協議。」
另一名知情人士透露，土耳其與埃及的官員也參與結束戰爭的外交斡旋，這個消息增加了在兩國之一舉行會議的可能性。
美國副總統范斯 (JD Vance) 在周末結束一天的談判之後空手離開伊斯蘭馬巴德，並表示談判破裂是因為伊朗拒絕放棄核計畫。不過伊朗否認有意製造核彈，但強調擁有濃縮鈾的權利，並將失敗歸咎於美國的｢過分｣要求。
不過，伊朗仍為進一步談判留下了空間，根據外交部的說法，雙方分歧無法在單一一輪談判中迎刃而解。
此外，川普周日在社群媒體發文表示，他的特使「不出所料地，對伊朗的代表變得非常友好且尊重」，這也被視為一個正面訊號。
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