鉅亨網新聞中心 2026-04-13 22:04

耶路撒冷地方法院周日 (12 日) 批准了以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 的請求，取消原定於本周對其腐敗案進行的出庭作證。法院同時要求其辯方律師哈達德 (Amit Hadad) 在周四前提供最新說明，以決定當前的安全情勢是否足以支持推遲原定於下周進行的作證程序。

安全與外交理由成為延期關鍵

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納坦雅胡的律師團隊於 4 月 10 日向法院提交文件，主張基於涉及以色列及整個中東地區突發事件的「安全保密與外交理由」，總理在未來至少兩周內無法出庭作證。此前，該案的審理因以色列與伊朗之間的戰事而中斷，直到雙方近期達成停火後才恢復工作。

隨著以色列政府於 4 月 9 日正式解除國家緊急狀態，司法系統原本預計全面恢復審判程序。

法律追責與長期監禁風險

自 2020 年初起，以色列檢方對納坦雅胡提出了受賄、欺詐和違背公眾信任等三項指控。他是以色列歷史上首位在任期間接受司法審理的總理。根據當地法律，若受賄罪名成立，納坦雅胡最高可能面臨 10 年監禁；而欺詐與違背公眾信任指控則對應最高 3 年刑罰。

自審理啟動以來，納坦雅胡曾多次以軍事行動、健康或外交訪問為由請求延期，並於 2025 年底向總統赫爾佐格 (Isaac Herzog) 提交赦免請求，但遭到拒絕。

地緣政治與逃避司法的指控

此次推遲再次引發國際輿論對軍事行動與司法審判掛鉤的質疑。伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 公開批評，以色列與美國故意拖延戰事是為了讓納坦雅胡躲避庭審，並稱區域停火將加速納坦雅胡入獄。

此外，《紐約時報》專欄作家弗里德曼 (Thomas Friedman) 也指出，維持與伊朗及周邊武裝組織的衝突狀態，似乎成為納坦雅胡延緩司法程序的策略之一。