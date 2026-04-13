鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-13 20:05

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (13) 日召開法說，董事長呂谷清表示，今年國防軍工、醫療及邊緣 AI 需求持續升溫，今年 8 成訂單已確認差不多，第二季營收可望創單季新高，全年則估雙位數成長、將續創新高。

呂谷清表示，各主要應用來看，國防軍工受惠全球國防支出增加，相關業務業績至少成長 5 成，相關業務包括強固型平板、無人機、無人艦艇以及相關控制器等應用，且因為少量多樣，平均單價 (ASP) 較高。

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其餘應用來看，呂谷清表示，醫療持穩向上；車用雖然因為車市不佳，歐洲客戶控管成本、車輛檢測訂單保守，但特規車輛如堆高機等車載需求依舊不錯，整體估持平，倉儲物流近期在跟客戶討論訂單，下半年有機會看到明顯成長。

此外，呂谷清也透露，目前也跟相關領域公司切入低軌衛星應用，雙方合資設立工廠，新產線預計 6 月啟用；另外，今年也可能會有新的併購案，規劃投資泰國工廠，並將部分產品生產移至當地。

融程電 2026 年目標銷售比重來看，包含地面控制站、國防、現場服務、重載工程、石油及天然氣等、公共安全、工廠自動化、航空等其他應用 51%、車輛診斷 / 電動車 14%、醫療保健 15%、倉儲物流 20%。