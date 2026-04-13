本次聯貸案由臺企銀擔任統籌暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲得第一銀行、彰化銀行、農業金庫、樂天銀行及華泰銀行等 5 家銀行支持，顯現銀行團對日勝生經營團隊的高度認同及對該集團未來發展的信心 。

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臺企銀致力推廣危老重建及都市更新業務，長期透過危老都更優惠貸款、聯貸及專案融資等多元金融工具，提供企業穩定的資金支持 。身為國內唯一中小企業專業銀行，臺企銀今年以跨域並進、再創高峰為經營主軸，強化跨業務合作 。該行持續深耕核心放款業務及多元布局，強化個人金融與海外業務發展，以擴大收益來源 。同時精進風險控管，提升競爭力與品牌價值，並深化政策金融角色，結合政府資源與金融專業，與客戶攜手邁向穩健成長與永續共榮 。