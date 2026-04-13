研調：記憶體供應緊縮 Q1全球智慧手機出貨年減6% 蘋果市占21%居龍頭

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-13 17:42

研調機構 Counterpoint Research 近期追蹤智慧型手機市場數據整理，2026 年第一季全球智慧型手機市場持續承壓。記憶體供應緊張與需求疲弱為主要影響因素。儘管部分區域市場相對穩定，但整體市場氛圍仍趨審慎。OEM 廠商已調整價格與生產策略，包括延後產品上市與減少新品推出。

研調：Q1全球智慧型手機出貨年減6% 記憶體供應緊縮影響市場 蘋果市佔21%居龍頭。(圖：shutterstock)

同時，中東地緣政治不確定性使消費者延後非必要支出。部分品牌亦提前拉貨，以因應零組件與物流成本上升，減緩出貨下滑幅度。

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Counterpoint Research 資深分析師 Shilpi Jain 表示，此次出貨下滑主要源於記憶體供應商將資源優先投入 AI 資料中心，導致消費電子產業供應受限，使 OEM 利潤空間受到壓縮，並將物料成本轉嫁至終端價格。

此外，能源與物流成本上升，加上地緣政治不確定性，使消費者對新裝置需求偏弱，翻新裝置需求則有所提升。入門與中階價位帶受到影響較為明顯，而高階品牌相對具韌性，部分中國品牌則因高度依賴價格敏感市場而面臨較大壓力。

Apple 在 2026 年第一季以 21% 市佔率位居全球第一，出貨年增 5%。其高階定位與整合供應鏈使其在記憶體供應緊張情況下影響相對有限。iPhone 17 系列需求穩健，加上換機方案與生態系優勢，帶動整體出貨表現。中國、印度與日本等市場表現相對突出。

Samsung 市佔 20%，出貨年減 6%。主要受到大眾市場需求疲弱及 S26 系列延後推出影響。不過 S26 系列初期銷售動能仍維持穩健，特別是 Ultra 機型。為因應成本壓力，Samsung 調整產品組合，減少入門機型並強化高階配置，提升產品定位。

Xiaomi 以 12% 市佔維持第三名，但出貨年減 19%，為前五大品牌中降幅最大。由於產品結構偏向價格敏感的入門市場，使其較易受到記憶體成本上升影響。該品牌正調整產品線並專注核心市場，同時在高階市場逐步提升表現，Xiaomi 17 系列在中國市場反應良好。

OPPO 與 vivo 分別以 11% 與 8% 市佔位居第四與第五。vivo 出貨年減 2%，仍維持印度市場領先地位，並在中國市場保持動能。OPPO 整體出貨下滑，但入門 A5 系列表現穩定，Find N5 旗艦產品亦獲得市場關注。

前五大品牌之外，Google 與 Nothing 分別年增 14% 與 25%。Google Pixel 系列憑藉 AI 功能與影像技術，在成熟市場持續拓展。Nothing 則透過產品設計與差異化定位提升市場能見度，新機型推出後帶動需求成長。