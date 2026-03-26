鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-26 17:42

2026 年 2 月台灣二手機回收市場經歷農曆年前的量縮盤整後，迎來今年首次的動能反彈，整體回收量較上月增長 15%，反映農曆年後紅包資金帶動的換機潮，更揭示消費者面對新機價格攀升時，對於舊機變現的積極態度；在本月回收增值排行榜中，華碩 ROG Phone 9 以單機回收價漲破萬元的驚人表現奪下冠軍寶座。

新機售價飆漲助攻 台灣2月二手機市場量增15% iPhone占比近6成穩坐保值龍頭。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信表示，當前回收市場已不僅是單純的舊機汰換，而是高規格硬體的資源搶奪戰，特別是具備強大算力與大容量記憶體的旗艦機種，回收價值在年後明顯不減反增，成為消費者在春節後變現的最佳標的。

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被市場視為「末代機皇」的電競手機華碩 ROG Phone 9 系列強勢進榜，在二手市場爆發驚人的溢價空間。尤其是 ROG Phone 9（16GB/512GB）的回收金額單月成長達 3,290 元，最高回收價來到 12,360 元，成功跨越萬元門檻，而頂規的 ROG Phone 9 Pro 系列不論是 1TB 還是 512GB 版本，回收增幅皆超過兩成。

傑昇通信分析，這系列機型回收增值的核心理由，除了品牌暫停新機計畫所帶來的稀缺性外，ROG Phone 9 系列具備大容量記憶體與優異的散熱架構，表現遠優於同期商務旗艦，因此回收商不惜溢價進行掃貨。

除了華碩的異軍突起，2 月份二手機回收增值排行榜的亮點依然由蘋果壟斷，特別是 iPhone 14 Pro Max 與 iPhone 15 Pro 以上高階系列。又以 iPhone 15 Pro（1TB）的回收價格單月增加 2,410 元，增幅高達 17%。

傑昇通信認為，iPhone 15 Pro 是蘋果首款支援 Apple Intelligence 的手機，所以該機型的剩餘價值被市場重新評估，加上 AI 運算產生的數據緩存與模型存放對儲存空間的需求極高，因此預期二手買家將會優先挑選具備 AI 執行能力的舊旗艦，回收商便積極拉抬 1TB 容量版本的收購水位。

2 月二手機回收市場量價齊揚，與全球半導體供應鏈的結構性危機息息相關。記憶體的生產成本因 AI 數據中心與終端裝置的雙重搶貨而持續飆漲，直接導致 2026 年後推出的新機售價普遍上調。

傑昇通信發現，當新機入手門檻變高，消費者的購機意願自然轉向二手機市場，進而帶動整體二手機回收量的 15% 增長；從整體回收占比來看，蘋果以 59.8% 的占比稱霸，其後依序為三星的 17.3%、OPPO（7.4%）、vivo（4%) 以及紅米的 2.6%。顯示在預算有限的經濟環境下，iPhone 的保值性已被消費者視為一種類現金的資產。

蘋果本身的回收量在 2 月份暴增 27%。許多消費者在拿到年終獎金或紅包後，首選便是升級到 iPhone 17 系列，進而將舊有的 iPhone 11、12、13 投放至回收市場，即便在高階增值機型霸榜的當下，回收量最多的前三名機型依舊是 iPhone 13、12 與 11 的 128GB 版本。

傑昇通信指出，iPhone 之所以能長期維持極高的周轉率，是因為不論是作為學生的首台手機，或是幫長輩換機，這三代機型具備標準化零件維修體系與穩定的系統支援，雖然單機利潤不高，但卻能提供穩定的現金流與廣大的二手客戶基礎。

相較於蘋果的穩定擴張，安卓陣營正經歷劇烈的版圖洗牌。2 月份除 OPPO 回收占比下降 13% 外，其餘品牌皆微幅成長。OPPO 回收主力雖仍集中於 Reno 系列，但多數安卓中階機回收價僅維持在千元左右。