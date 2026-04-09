鉅亨網新聞中心 2026-04-09 15:14

西班牙首首相桑切斯（Pedro Sánchez）將於 4 月 11 日至 15 日展開其自 2023 年以來的第四次訪華行程。西班牙媒體普遍認為，這種在短時間內頻繁訪華的舉動，在歐洲國家領導人中實屬罕見，被媒體解讀為馬德里當局延續並深化對華政策的重要一步。

三年4度訪中超罕見！西班牙首相深化對華政策 瞄準三大貿易重頭戲。(圖:shutterstock)

西班牙首相府指出，此次訪問的核心目標在於加強與中國的政治聯繫並鞏固互信，隨行人員包括首相夫人戈麥斯（Begoña Gómez）及外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares），顯示出西班牙政府對此項雙邊關係的高度重視。

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除了強化中西全面戰略夥伴關係外，西班牙亦希望藉此行促進歐洲一體化，並推動中國與歐盟在戰略夥伴框架下建立更緊密的聯繫。

經貿議題將是本次訪問的重頭戲。桑切斯首相預計將圍繞吸引中國投資、推動再生能源合作，以及擴大西班牙優質農產品對華出口等領域與中方展開深入探討。

此外，兩國領導人也將針對文化、教育及科技等領域的雙邊合作交換意見，並就全球治理、氣候變遷與多邊主義等具備國際影響力的議題進行戰略溝通。

西班牙國內主流媒體對此行表達了高度關注。《先鋒報》指出，頻繁的訪問頻次彰顯了政府對中國市場的高度重視；《世界報》則觀察到西班牙企業正積極尋求在華擴張的機會，期望透過政府外交獲取更大的競爭優勢。