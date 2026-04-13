鉅亨網新聞中心 2026-04-13 14:00

在葡萄牙舉行的世界超級摩托車錦標賽（WSBK）中，中國重慶的「張雪機車」於中量級組別強勢奪下單站雙冠，打破歐日廠商長期技術主導地位，其背後由重慶、江蘇、山東、浙江等地眾多「隱形冠軍」企業構成完整供應網絡，從關鍵零組件到系統整合形成高度協同。此次奪冠象徵中國製造正由單點突破邁向全產業鏈升級，展現出更具競爭力的「硬實力」。

張雪機車WSBK奪冠 背後這群「隱形冠軍」更是狠角色。(圖取自IG)

張雪機車的創辦人張雪曾直言，奪冠的戰車國產化率超過 90%，而核心的引擎、電控、車架三大零件更是實現了 100% 的自主研發。這份底氣源於重慶這座「山城」深厚的工業積澱。

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作為中國摩托車的製造重鎮，重慶擁有完整的產業集群，集聚了 51 家規模以上整車企業與 410 餘家零件配套商。對於張雪機車而言，落戶重慶意味著極短的零件配套半徑，這種地利優勢大幅降低了研發過程中的試錯成本，讓生產效率達到極致。

目前，重慶燃油摩托車的在地配套率已突破 80%，這種高度集成的生態系統，為新興品牌提供了從概念到量產的肥沃土壤。

重慶市經信委的數據顯示，重慶正持續推進整車與零件企業的高效協同，並劍指高端化、電動化與智能化。預計到 2027 年，這座城市的摩托車產值將達到 1,400 億元。正是這種產業鏈的「堅實托舉」，讓張雪機車能以樣板之姿，帶動整體產業衝擊高端市場的信心。

引擎轉速飆破萬 江蘇兄弟聯手打造最強心臟

若說重慶提供了整合的土壤，那麼江蘇的隱形冠軍們則為戰車注入了強悍的「生命力」。在 WSBK 的極限工況下，引擎轉速動輒突破每分鐘 15,000 轉，這對核心部件的疲勞強度與精密程度提出了嚴苛要求。

位於江蘇泰州海陵的一家精密軸類零件龍頭，承接了為張雪機車開發三缸 820CC 曲軸、連桿與引擎箱體的重任。研發團隊透過特殊合金材料與熱處理工藝，解決了高頻運轉下的平穩性問題，確保引擎在極限運轉中依然堅如磐石。

與此同時，來自江蘇常州的軸承製造企業則解決了摩擦與損耗的極致難題。賽車引擎內部的滾針軸承每一秒都要旋轉上百次，任何微小的金屬碎屑都可能引發毀滅性的故障。為了追求極致的清潔度與精度，這家隱形冠軍攻關小組走訪 20 多家鋼廠，將原料雜質降至最低。經過數百次檢測試驗，這枚微小的軸承最終穩穩支撐起冠軍戰車的極限轉速。

這些隱形冠軍在垂直領域的深耕，讓中國賽車具備了在世界賽道上全速超車的技術資本。

不只是代工 山東智造撐起中國品牌的硬骨氣

賽道上的競爭力同樣延伸到了山東。平度的機械製造龍頭為張雪機車提供了高度智能化的引擎曲軸生產線。

透過 40 道工序的全流程智能化運轉，企業不僅保障了產品的極高一致性，更透過數據鏈接實現了與上下游企業的高效協作。而在聊城，專業生產活塞銷的機電企業正為了應對持續增長的市場訂單實施 24 小時作業。

這些分散在全國各地的專精特新企業，共同構成了一個極具彈性的供應鏈網絡，讓「中國製造」不再只是低端代工的代名詞，而是轉型為高品質、高標準的系統整合者。

張雪機車的成功，本質上是廣東的排氣系統、浙江的車架、安徽的汽缸蓋等各地製造優勢的聯動產出。這種「全域合作」的模式，讓品牌在面對全球頂尖競爭時，不再是單打獨鬥。