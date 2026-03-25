南亞科此次私募普通股定價為每股 223.9 元，以今日收盤價 226.5 元推算，僅折價 1.15%，凸顯四位認購人對 DRAM 長期看好的需求，南亞科也預計將此次募得資金投入先進記憶體製造之廠務與生產設備，以因應未來 AI 運算需求的成長。

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儘管近期市場對 DDR4 出現雜音，但南亞科預計全年價格仍會穩健成長，公司也持續開發新技術，包括 Wafer on Wafer 等，以滿足邊緣 AI 需求，尤其未來隨著 AI 從雲端延伸至邊緣端時，各類裝置對記憶體需求只增不減，南亞科的解決方案可望滿足市場。