鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-13 11:19

匈牙利國會選舉結果周日（12 日）出爐，新興反對黨蒂薩黨（Tisza party）以壓倒性優勢獲勝，而已擔任匈牙利總理 16 年、獲得美國總統川普公開支持的歐爾班 · 維克托承認敗選。

對歐盟而言，這一選舉結果影響深遠，對歐爾班遠在大洋彼岸的盟友川普而言，可能是一次重大打擊。

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歐爾班選舉失利

96.37% 選票的計票結果顯示，毛焦爾 · 彼得領導的蒂薩黨的得票率為 53.69%，預計將獲得 138 席，超過三分之二。

歐爾班領導的執政聯盟（青民盟和基民黨）得票率為 37.72%，預計拿下 55 席。

極右翼政黨「我們的祖國」運動得票率為 5.90%，預計可取得 6 席。其餘參選政黨得票率未達到進入國會所需的 5% 門檻。

匈牙利選舉法規定，國會選舉每 4 年舉行一次。國會 199 個議席，其中 106 個議席由個人選區直接選舉產生，其餘 93 個議席由進入國會的政黨分配。

歐爾班在自由黨競選辦公室承認敗選：「儘管選舉結果尚未最終確定，但形勢已經是可以理解...... 這次選舉的結果很清楚，令人痛苦。」

選舉官員估計，此次投票的參與率衝到 79% 以上，打破歷史紀錄，這場選舉在許多匈牙利人看來，是歷史上一個重要轉折點。

在選舉前，毛焦爾 · 彼得曾提出，對匈牙利選民來說，此次選舉相當於在「西方與東方」之間做出選擇。

長期以來，歐爾班一直都秉持著反對歐盟的強硬立場。馬加爾警告選民，歐爾班及其對歐盟的對抗性立場會讓匈牙利進一步遠離歐洲主流。

此外，在烏克蘭戰爭中，歐爾班一直拒絕向烏克蘭提供武器，維持與俄羅斯能源合作，被西方國家及國內反對黨批評親俄。

這場大選對歐盟影響深遠

此次選舉結果意味著歐爾班在匈牙利政壇長達 16 年的總理生涯即將結束，這不僅會對匈牙利產生重大影響，還會對歐盟、烏克蘭以及其他地區產生影響。

此次結果意味著匈牙利在歐盟內部將停止扮演對抗性角色，或許還會為歐盟向烏克蘭提供高達 900 億歐元的貸款鋪平道路，這一貸款此前因歐爾班反對而被擱置。

此外，這次選舉結果也可能意味著歐盟將恢復對匈牙利的撥款，此前這些撥款因歐盟所稱的歐爾班「破壞民主標準」行徑而被暫停。

「匈牙利選擇了歐洲。歐洲也一直選擇匈牙利。」歐盟委員會主席馮德萊恩在部分結果公布後表示。

川普公開站台未能奏效

歐爾班的失利還將在西方右翼群體中引發軒然大波，白宮也會受到影響。

在匈牙利選舉前的最後時刻，白宮罕見公開為歐爾班站台。

當地時間 4 月 7 日，美國副總統范斯在訪問匈牙利期間，在台上公開力挺歐爾班連任，還與川普通了電話，並把聲音通過手機播放出來。