鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 16:30

中國 A 股三大指數周五 (10 日) 開高走高，由創業板指領漲，創 4 年多新高，上證指數盤中也一度站回 4000 點之上，因市場樂觀看待美伊兩國即將在巴基斯坦舉行的談判。

滬指周五收漲 0.51% 至 3986.22 點，深證成指收高 2.24% 至 14309.47 點，創業板指大漲 3.78% 至 3448.79 點，刷新 2021 年 12 月以來收盤新高，滬深兩市成交額人民幣 2.32 兆，較上一交易日放量 1888 億。

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從盤面上看，動力電池產業鏈領漲兩市，欣旺達漲逾 14%，寧德時代盤中大漲逾 7%，石大勝華、國軒高科、上海洗霸、康盛股、聖陽股、泰坦股、中國動力、等多股漲停；半導體類股漲幅居前，德明利漲停，佰維儲存、兆易創新跟隨上漲；CPO 概念族群亦強勢表現，中際旭創、新易盛均創新高。

下跌族群方面，海運股領跌，中遠海能、招商南油、中遠海特、招商輪船（60012%）等跌逾 2%；貴金屬類股再度回調，招金黃金跌近 9%，四川黃金、山東黃金、山金國際均跌超 2%；光纖概念板塊回吐漲幅，匯源通訊跌停，長飛光纖等跟跌。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3970 家上漲，1393 家下跌，平盤有 128 家。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 91 檔股票漲幅在 9% 以上，15 檔跌幅在 9% 以上。

財信證券認為，展望後市，由於達成停火協議後雙方仍有衝突，導致後續美伊談判不確定性增加，資金觀望情緒恐更加濃厚，短線反彈高度可能受限，但總體來看，事件在曲折中向好是大趨勢，加上此前的反覆震盪後，市場對事件發生小變化的敏感度有所降低。因此短期內，密切關注美伊談判動向。4 月底前 A 股財報季仍將為市場帶來一定不確定性，加上美伊局勢不確定性，大盤恐以寬幅震盪為主，波動幅度可能加大，建議合理控制倉位，不宜過度抱持。

中原證券指出，目前市場的核心壓制因素來自海外，中東衝突未來仍有反覆的可能，可能引發油價持續衝高，加劇全球停滯性通膨壓力。若美國通膨持續超出預期，Fed 可能延後降息甚至重新升息，對全球流動性及風險偏好形成壓制。3 月製造業 PMI 重返擴張區間，非製造業 PMI 較上月回升，景氣邊際改善；2 月出口年增 39.6%，推動中國國內庫存週期修復。中國央行日前明確將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆週期與跨週期調節，促進經濟穩定成長與物價合理回升。商務部等 9 部門聯合印發《服務消費提質惠民行動 2026 年工作方案》，疊加六部門推進電商高品質發展指導意見，內需政策持續加碼，為市場提供了基本面支撐預，預計上證指數維持震盪的可能性較大。

光大證券認為，雖然中國國內難免受油價波動與短期風險偏好下行帶來的影響，但一方面，中國國內能源自給率較高，對外部能源價格持續上行具一定的抵抗力；另一方面，從過去幾輪海外波動來看，中國出口通常會受益於外部不確定性的上升，這或許得益於國內供應鏈的穩定性。因此，從中期來看，中國資產具備內生穩定性，可望吸引資金持續流入。展望 4 月，潛在轉折點可能來自以下三個方向：一是上市公司業績超預期，基本面的超預期改善可望支撐市場上行。二是中長期資金入市。第三是外部風險因素緩和，但可預測性相對較差。