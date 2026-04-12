鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-13 00:04

伊朗與美國談判破裂的數小時後，伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 週日 (12 日) 與俄羅斯總統普丁通話時表示，伊朗已準備好達成一項「平衡且公平」的協議，以確保穩定的和平與安全。

根據伊朗總統府聲明，兩國領袖討論如何提升西亞地區的安全與穩定，並檢視上週宣布、為期兩週的停火最新發展。

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裴澤斯基安在通話中重申，伊朗已準備好達成一項「平衡且公平」的協議，以確保區域長期和平與安全。他表示，只要美方遵守國際法框架，協議並非遙不可及。

普丁則批評西方採取雙重標準，強調應尊重伊朗的主權與領土完整，並支持伊朗提出的兩項關鍵訴求，包括未來不再遭受攻擊的安全保證，以及對戰爭損失進行賠償。

克里姆林宮聲明指出，普丁已表達願意協助推動政治與外交解決方案，並在促成中東「公正且持久和平」的過程中發揮調解角色。雙方同時重申，將持續深化雙邊關係。

此前，伊朗與美國代表團在伊斯蘭馬巴德舉行密集會談，最終未能達成任何協議。伊朗代表團由國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 領軍，批評美方提出過度要求；美方則由副總統范斯 (JD Vance) 率團，指伊朗拒絕接受全面放棄核計畫的條件。德黑蘭方面則持續強調，其核計畫僅用於和平用途。

伊朗與美國談判未果之際，美國總統川普週日宣布，由於在巴基斯坦舉行的美伊停火談判破局，美方決定對荷姆茲海峽採取「封鎖」行動，其他國家也將參與此行動。

伊朗革命衛隊海軍司令部在 X 網站上發文稱，在川普下令美國海軍封鎖荷姆茲海峽這一重要航道後，伊朗安全部隊已「完全控制」了該海峽。