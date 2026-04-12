鉅亨網新聞中心 2026-04-12 20:20

美國與伊朗圍繞核問題進行長達 21 小時的談判未達致共識，《紐約時報》報導，會談無果並不令人意外，但接下來如何應對才是關鍵。

據報導，范斯在談判中提出了「要麼接受、要麼放棄」的方案，要求伊朗永久終止其核計畫，但德黑蘭方面選擇拒絕。這次會談無果而終，使川普政府面臨艱難抉擇：是展開漫長的外交談判，還是重啟已引發全球能源動盪的軍事衝突。

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主權權利與安全底線的博弈

談判僵局的核心在於雙方對核權利的解讀完全不同。伊朗提議暫停核活動數年，但拒絕放棄接近武器級的濃縮鈾庫存，並堅持在本土進行鈾濃縮是其作為《核不擴散條約》締約國的權利。然而，美方認為這意味著伊朗仍保留了隨時製造核武的選項。

此外，伊朗將重新開放荷姆茲海峽、索取戰爭賠償及全面解除制裁列為首要議題，但美方已明確拒絕賠償要求，並表示解除制裁必須視協議進展逐步推進。

經濟衝擊與政治考量

此次談判背景是雙方剛經歷了一場為期 38 天的激烈軍事衝突。在 2 月談判陷入僵局後，川普曾下令對伊朗境內超過 1.3 萬個目標發動空襲，試圖以武力迫使伊朗「投降」。雖然川普目前最大的籌碼是威脅恢復作戰，尤其是臨時停火協議將於 4 月 21 日屆滿，但這在政治上並非理想選擇。

早前的衝突已導致全球石油供應減少 20%，引發汽油價格飆升，並造成半導體生產所需的氦氣等關鍵物資短缺，通脹率已因此攀升至 3.3%。一旦戰火重燃，市場信心恐將崩潰。

後續發展聽候川普最終決策

儘管經歷了大規模軍事打擊，伊朗外交部仍發表聲明強調，損失反而使其維護國家利益的立場更加堅定。目前，雙方均認為自己在衝突的第一階段佔據優勢：美國展現了強大火力，而伊朗則展現了生存韌性，這導致雙方都缺乏妥協意願。