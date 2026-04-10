鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-11 07:58

在美伊即將於巴基斯坦展開會談前夕，伊朗臨時提出兩項關鍵條件，為談判增添變數。德黑蘭方面要求，除了解凍遭制裁凍結的海外資產外，也必須將黎巴嫩戰事納入停火範圍，否則談判不會正式啟動。

伊朗最後一刻對美提2項附帶條件：停止黎巴嫩戰事、解凍資產 (圖：shutterstock)

在美國總統川普 (Donald Trump) 一邊談到為軍艦「重新裝填彈藥」，並聲稱伊朗人「今天還活著只是為了談判」之際，伊朗於週五正式對外提出上述條件。

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此時，美國副總統范斯 (JD Vance) 已啟程前往伊斯蘭馬巴德，準備出席週六 (11 日) 登場的高層會談。

伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Baqer Ghalibaf) 表示，伊朗的兩項核心要求包括：遭美國及國際制裁凍結的資產必須解封，以及黎巴嫩同步達成停火。

他指出，相關條件已與美方取得一定共識，但在實際落實前，談判不會展開。

外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 重申，必須停止以色列對黎巴嫩的空襲，將該戰線納入整體停火安排。

以色列回應，黎巴嫩並不在本次停火協議範圍內，並表示軍事行動是針對伊朗支持的真主黨勢力。

根據《路透》報導，受制於美國對能源等關鍵產業的制裁，伊朗目前仍有數百億美元資產滯留海外銀行，主要來自石油與天然氣出口收益。

白宮尚未對伊朗提出的兩項條件做出正式回應。

本輪美伊談判，卡利巴夫與阿拉奇預計將率團出席會談。美方則由范斯領軍，並包括特使魏科夫 (Steve Witkoff) 及川普女婿庫許納 (Jared Kushner)。

然而，美伊雙方對於 4 月 8 日達成的兩週停火協議內容，仍存在明顯分歧。

川普聲稱伊朗已同意終止核計畫，並指該計畫可能用於製造核武；但伊朗否認此說，並強調其鈾濃縮僅用於民用核能發電。

不過，川普已在社群平台發文強調，伊朗「沒有任何籌碼」，並警告不會容許其藉由國際水道對全球施壓。

目前停火協議雖暫時中止美國與以色列對伊朗的空襲，但荷姆茲海峽仍未完全恢復通行，全球能源供應持續受到干擾；同時，黎巴嫩戰事未歇，使區域局勢依舊緊繃。