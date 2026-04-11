Mythos發布前 范斯、貝森特緊急召開AI資安會議 與科技巨頭共商對策

鉅亨網編譯許家華 2026-04-11 12:10

美國副總統范斯 (JD Vance) 與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 上週在 Anthropic 推出新一代人工智慧模型 Mythos 前，與多家科技巨頭執行長進行閉門電話會議，聚焦人工智慧資安風險與網路攻擊應對機制。

（圖：Shutterstock)

知情人士指出，會議為非公開形式，討論內容主要圍繞大型語言模型 (LLM) 的安全部署，以及在模型能力快速擴張情況下可能被攻擊者利用的風險。消息指出，會中亦討論當 AI 模型在攻防對抗中「偏向攻擊方」時，政府與企業應如何應對。

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與會企業領袖包括 Google(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai、OpenAI 執行長 Sam Altman、微軟 (MSFT-US) 執行長 Satya Nadella、CrowdStrike(CRWD-US) 執行長 George Kurtz 及 Palo Alto Networks(PANW-US) 執行長 Nikesh Arora，以及 Anthropic 執行長 Dario Amodei。

OpenAI 拒絕對會議發表評論，白宮與其他公司亦未回應。不過 Anthropic 表示，近期已與白宮持續就資安議題保持溝通，並主動協助政府進行技術測試與評估。公司指出，在 Mythos 對外發布前，已向美國政府高層簡報該模型完整能力，包括其在網路攻擊與防禦領域的潛在應用。

在監管層面，貝森特與聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週亦緊急召集美國大型銀行高層開會，討論 Mythos 可能帶來的資安威脅，反映川普政府對 AI 技術潛在風險的高度警戒。

同時，Anthropic 在政策與法律層面亦面臨壓力。報導指出，白宮正考慮將其 Claude 平台排除於部分聯邦機構之外。此外，該公司針對美國國防部供應鏈風險認定提出的法律挑戰仍在進行，目前已出現相互矛盾的法院裁決。一方面聯邦法院曾批准初步禁令，另一方面上訴法院則拒絕暫時解除黑名單限制，使其目前仍無法參與國防部合約。