鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-11 11:05

擁有逾 42 萬名受益人的主動式 ETF 龍頭主動統一台股增長 (00981A-TW)，10 日股息才入袋，旗下另一檔主動統一全球創新 (00988A-TW) 就接棒狂飆，不僅連三個交易日締造歷史新高價，單周更強漲超過 2 成居冠，累積今年以來的報酬率已逼近 50% 大關，勇奪績效王。

據 CMoney 統計，今年績效排名前五大的主動式 ETF，年初至今的報酬率全數突破 36%。在台股本周絕地大反攻之際，這五強也展現超強爆發力，統一 00988A 光是近一周就拉出 20.32% 的驚人飆幅，今年以來累計報酬更高達 48.61%，傲視同業。

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其餘四檔包括：00981A、主動台新優勢成長 (00987A-TW) 、主動群益科技創新 (00992A-TW)、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 單周漲 14.39~18.13% 不等，今年以來的累計漲幅落在 36.78% 至 42.95% 不等。

ETF 達人表示，主動式 ETF 在逆風時具備較佳的抗跌能力，多頭反攻時又有更強的攻擊力道，因此逐漸成為 ETF 投資新寵。除了台股型主動式 ETF 深受投資人寵愛，AI 發源地在美國，電力大廠在歐洲，AI 長線多頭趨勢不變，海外型主動式 ETF 也可作為衛星配置，而且沒有漲跌幅限制，飆起來可說是不講武德，無論是單筆波段操作或是逢低長線存股，都是加速放大資產的好選擇。

主動統一全球創新 ETF 基金經理人陳意婷表示，隨著 AI 代理人的滲透率提升，token 消耗量呈指數級增長，Garnet 預估至 2028 年，全球 AI 推理所消耗的算力將是 AI 訓練的 3 倍以上。token 消耗量快速增長，全球雲端服務業者得以將稀缺的算力資源進行漲價，提供核心稀缺算力資源的上游硬體供應商中，具備缺料、規格升級及擴大應用的相關族群可望持續保持強勢定價力，包括記憶體、光通訊與電力設備。

主動式 ETF 今年績效前五強（%）

代號 名稱 一週漲跌幅 今年漲跌幅 00988A 主動統一全球創新 20.32 48.61 00992A 主動群益科技創新 15.14 42.95 00987A 主動台新優勢成長 15.09 38.08 00990A 主動元大 AI 新經濟 18.13 37.22 00981A 主動統一台股增長 14.39 36.78

資料來源：CMoney，2026/4/10。依今年股價漲跌幅排序